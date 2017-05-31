ЄС і Китай залишаться прихильниками Паризької кліматичної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Офіційний представник ЄС повідомив, що ЄС і Китай залишаться прихильниками Паризької кліматичної угоди незважаючи на рішення США. Про це на сторінці у Тwitter повідомили The Associated Press, передає УНН.
“ЄС і Китай залишаться прихильниками Паризької кліматичної угоди не дивлячись на рішення США”, — йдеться в повідомленні.
Як передає УНН, президент США Дональд Трамп збирається вивести Сполучені Штати з Паризької кліматичної угоди.