ЕС и Китай останутся сторонниками Парижского климатического соглашения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Официальный представитель ЕС сообщил, что ЕС и Китай останутся сторонниками Парижского климатического соглашения несмотря на решение США. Об этом на странице в Тwitter сообщили The Associated Press, передает УНН.
“ЕС и Китай останутся сторонниками Парижского климатического соглашения несмотря на решение США”, — говорится в сообщении.
Как передает, президент США Дональд Трамп собирается вывести Соединенные Штаты из Парижской климатического соглашения.