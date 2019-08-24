ЄС готовий запропонувати фінансову допомогу для гасіння лісів Амазонії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Європейський Союз готовий запропонувати фінансову допомогу для гасіння пожеж у лісах Амазонії. Про це повідомив під час пресконференції перед початком засідання G7 у французькому Біарріці голова Європейської ради Дональд Туск, передає УНН.
"Сьогодні було б особливо актуально і необхідно нам досягти єдності щодо наступних завдань:... Кліматична криза і захист природного середовища, включаючи ліси і океани. Палаючий тропічний ліс Амазонії став ще одним невтішним знаком нашого часу", - сказав він.
За словами Туска, у ЄС, звичайно, підтримують угоду ЄС-Меркосур (EU-Mercosur), яка також стосується захисту клімату і навколишнього середовища, "але важко уявити гармонійний процес ратифікації європейськими країнами, поки уряд Бразилії допускає знищення зелених легенів планети Земля".
"Йдеться про наше "бути чи не бути". Водночас ЄС готовий запропонувати фінансову допомогу для боротьби з пожежами", - додав він.
Раніше стурбованість у зв'язку з пожежами висловив Генсек ООН Антоніу Гутерріш, а президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність обговорення цієї надзвичайної ситуації на саміті Групи семи (G7) в Біарріці.
Нагадаємо, влада Бразилії може залучити армію для гасіння пожеж в Амазонії.