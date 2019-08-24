ЕС готов предложить финансовую помощь для тушения лесов Амазонии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Европейский Союз готов предложить финансовую помощь для тушения пожаров в лесах Амазонии. Об этом сообщил во время пресс-конференции перед началом заседания G7 во французском Биаррице председатель Европейского совета Дональд Туск, передает УНН.
"Сегодня было бы особенно актуально и необходимо нам достичь единства относительно следующих задач:... Климатический кризис и защита природной среды, включая леса и океаны. Горящий тропический лес Амазонии стал еще одним удручающим знаком нашего времени", - сказал он.
Со слов Туска, в ЕС, конечно, поддерживают соглашение ЕС-Меркосур (EU-Mercosur), которое также касается защиты климата и окружающей среды, "но трудно представить гармоничный процесс ратификации европейскими странами, пока правительство Бразилии допускает уничтожение зеленых легких планеты Земля".
"Речь идет о нашем "быть или не быть". В то же время ЕС готов предложить финансовую помощь для борьбы с пожарами", - добавил он.
Ранее обеспокоенность в связи с пожарами выразил Генсек ООН Антониу Гутерриш, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости обсуждения этой чрезвычайной ситуации на саммите Группы семи (G7) в Биаррице.
Напомним, власти Бразилии могут привлечь армию для тушения пожаров в Амазонии.