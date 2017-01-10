ЄС готовий виділити Україні 100 млн євро для наповнення Фонду енергоефективності – М.Шефчович

За повідомленням прес-служби уряду, Марош Шефчович запевнив, що ЄС підтримує зусилля уряду стосовно реформування енергетичного сектору України.

“Віце-президент Єврокомісії поінформував також про готовність ЄС виділити Україні 100 млн євро для наповнення Фонду енергоефективності, зазначивши необхідність ухвалення українським парламентом законів про Фонд енергоефективності, про ринок електроенергії, про регулятора в сферах енергетики та комунальних послуг”, — йдеться у повідомленні.

У свою чергу Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, обговорюючи питання транзиту природного газу територією України, наголосив, що українська сторона є надійним транзитером вуглеводнів до країн-членів ЄС.

Крім того, як зазначили у КМУ, під час бесіди йшлося про практичні питання співробітництва України та Європейського Союзу в енергетичній сфері, зокрема щодо забезпечення українських та європейських споживачів природним газом.

Нагадаємо, 30 грудня 2016 року глава НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв підписав кредитну угоду на 478,285 млн євро.