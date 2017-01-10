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ЕС готов выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности - М.Шефчович

ЕС готов выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности - М.Шефчович

Киев • УНН

 • 9881 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Европейский Союз готов выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности после принятия некоторых законопроектов. Об этом сказал вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического Сообщества Марош Шефчович во время телефонного разговора с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

По сообщению пресс-службы правительства, Марош Шефчович заверил, что ЕС поддерживает усилия правительства по реформированию энергетического сектора Украины.

"Вице-президент Еврокомиссии проинформировал также о готовности ЕС выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности, отметив необходимость принятия украинским парламентом законов о Фонде энергоэффективности, о рынке электроэнергии, о регуляторе в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман, обсуждая вопрос транзита природного газа по территории Украины, подчеркнул, что украинская сторона является надежным транзитером углеводородов в страны-члены ЕС.

Кроме того, как отметили в КМУ, во время беседы речь шла о практических вопросах сотрудничества Украины и Европейского Союза в энергетической сфере, в частности по обеспечению украинских и европейских потребителей природным газом.

Напомним, 30 декабря 2016 года глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев подписал кредитное соглашение на 478,285 млн. евро.

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