ЄС готовий надати будь-яку підтримку в створенні Фонду енергоефективності - Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Європейський Союз готовий надати фінансову, технічну та експертну допомогу допомогу для створюваного в Україні Фонду енергоефективності. Про це, виступаючи у парламенті під час години запитань до уряду, заявив міністр регіонального розвитку та будівництва Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.
“Створення фонду енергоефективності. У вівторок в Україну прибула делегація на чолі з пані Катериной Матерновой з Європейської комісії, щоб ще раз наголосити, що Європейський Союз стоїть поряд з нами. Сьогодні Європейський Союз готовий допомагати, і фінансово, і технічно, і експертно для того, щоб наповнювати Фонд, для того, щоб створивши Фонд, зробити технічний офіс і запропонувати найкраще технічне рішення відповідальним домовласникам.
Прямі слова К.Матернової: ми стоїмо поряд з вами, ми також хочемо вас підтримати в енергонезалежності і впроваджені реформи енергоефективності. Тільки знайдіть політичну волю і зробіть цей крок для того, щоб прийняти ці інструменти і прийняти ці закони, які дозволять сьогодні зменшити навантаження на кожну українську родину за рахунок зменшення споживання енергоресурсів”, — заявив він.
За словами Г.Зубка, цей фонд надасть можливість отримати практично кожній українській родині підтримку не тільки у фінансовому напрямі, а й у напрямку того, щоб кожний будинок міг отримати рекомендації, проектну документацію від того виконавця, якого обере сам домовласник, і вирішити як за 3-5 років зменшити споживання енергоресурсів на 50-70%.
“У Львові, Сумах, Дніпрі, Києві, в Одесі є домовласники, які уже скористалися як державною підтримкою через теплокредити, так і запровадженими муніципальними програмами, які, дозволяють зменшити своє споживання (енергоресурсів — ред.)”, — сказав Г.Зубко.
Як повідомляв УНН, Єврокомісія готова виділити 3,1 млрд дол. для Фонду енергоефективності України.