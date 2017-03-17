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ЕС готов предоставить любую поддержку в создании Фонда энергоэффективности - Г.Зубко

ЕС готов предоставить любую поддержку в создании Фонда энергоэффективности - Г.Зубко

Киев • УНН

 • 10127 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Европейский Союз готов оказать финансовую, техническую и экспертную помощь для создаваемого в Украине Фонда энергоэффективности. Об этом, выступая в парламенте во время часа вопросов к правительству, заявил министр регионального развития и строительства Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.

"Создание фонда энергоэффективности. Во вторник в Украину прибыла делегация во главе с госпожой Екатериной Матерновой из Европейской комиссии, чтобы еще раз подчеркнуть, что Европейский Союз стоит рядом с нами. Сегодня Европейский Союз готов помогать, и финансово, и технически, и экспертно для того, чтобы наполнять Фонд, для того, чтобы создав Фонд, сделать технический офис и предложить наилучшее техническое решение ответственным домовладельцам.

Прямые слова Е.Матерновой: мы стоим рядом с вами, мы также хотим вас поддержать в энергонезависимости и внедрении реформы энергоэффективности. Только найдите политическую волю и сделайте этот шаг для того, чтобы принять эти инструменты и принять эти законы, которые позволят сегодня уменьшить нагрузку на каждую украинскую семью за счет уменьшения потребления энергоресурсов", - заявил он.

По словам Г.Зубко, этот фонд позволит получить практически каждой украинской семье поддержку не только в финансовом направлении, но и в направлении того, чтобы каждый дом мог получить рекомендации, проектную документацию от того исполнителя, которого выберет сам домовладелец, и решить как за 3-5 лет снизить потребление энергоресурсов на 50-70%.

"Во Львове, Сумах, Днепре, Киеве, в Одессе есть домовладельцы, которые уже воспользовались как государственной поддержкой через теплокредиты, так и внедренными муниципальными программами, которые позволяют уменьшить свое потребление (энергоресурсов - ред.)", - сказал Г.Зубко.

Как сообщал УНН, Еврокомиссия готова выделить 3,1 млрд долл. для Фонда энергоэффективности Украины.

Украинские Национальные Новости

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