ЄС готовий допомогти ОЗХЗ у реалізації рішення щодо розширення мандату організації

“Євросоюз готовий підтримати технічний секретаріат ОЗХЗ і співпрацювати з усіма країнами-учасницями Конвенції із заборони хімічної зброї для реалізації цього рішення”, — наголошується в ньому.

У документі підкреслюється, що рішення по розширенню мандата ОЗХЗ є “важливим кроком по збереженню глобальних норм проти застосування хімічної зброї”. “Рішення конференції зберігає здатність міжнародної спільноти боротися проти його застосування, поширення та безкарності за їх застосування, зокрема, здатність технічного секретаріату ОЗХЗ визначати винних у скоєнні хіматак в Сирії”, — йдеться в ньому.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас окремо привітав ухвалене в Гаазі рішення про розширення мандата Організації по забороні хімічної зброї.

“Ми сьогодні послали важливий сигнал: того, хто застосовує хімічну зброю, потрібно ідентифікувати та притягнути до відповідальності”, — сказав Маас. “Цей процес не був легким, однак результат показав, що боротися за збереження міжнародних правил варто”, — додав міністр.

Нагадаємо, 27 червня організація ОЗХЗ прийняла британський проект зміни свого мандата, що наділяє її обвинувальними функціями. За інформацією постпреда Великої Британії при ОЗХЗ Пітера Вілсона, документ був прийнятий при 82 голосах “за” і 24 “проти”. Відповідно до опублікованого в Twitter британського постпредства при ОЗХЗ тексту документа, підтримано рішення про розробку секретаріатом організації механізмів ідентифікації тих, хто використовував хімзброю в Сирії за рахунок виявлення інформації про походження застосованих речовин, у тому числі навіть у випадках, коли слідчі ООН і ОЗХЗ не підготували відповідну доповідь про подію. Проти пропозиції виступили Росія, Іран та Сирія.