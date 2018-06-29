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ЕС готов помочь ОЗХО в реализации решения о расширении мандата организации

ЕС готов помочь ОЗХО в реализации решения о расширении мандата организации

Киев  •  УНН

 • 10234 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Евросоюз готов помочь Организации по запрещению химического оружия в реализации решения по расширению мандата организации. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, распространенном в четверг в Брюсселе, передает УНН.

“Евросоюз готов поддержать технический секретариат ОЗХО и сотрудничать со всеми странами-участницами Конвенции по запрещению химического оружия для реализации этого решения”, — отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что решение по расширению мандата ОЗХО является “важным шагом по сохранению глобальных норм против применения химического оружия”. “Решение конференции сохраняет способность международного сообщества бороться против его применения, распространения и безнаказанности за его применение, в частности, способность технического секретариата ОЗХО определять виновных в совершении химатак в Сирии”, — говорится в нем.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отдельно поздравил принято в Гааге решение о расширении мандата Организации по запрещению химического оружия.

“Мы сегодня послали важный сигнал: того, кто применяет химическое оружие, нужно идентифицировать и привлечь к ответственности”, — сказал Маас. “Этот процесс не был легким, однако результат показал, что бороться за сохранение международных правил стоит”, — добавил министр.

Напомним, 27 июня организация ОЗХО приняла британский проект изменения своего мандата, что наделяет ее обвинительными функциями. По информации постпреда Великобритании при ОЗХО Питера Уилсона, документ был принят при 82 голосах “за” и 24 “против”. Согласно опубликованному в Twitter британского постпредства при ОЗХО текста документа, поддержано решение о разработке секретариатом организации механизмов идентификации тех, кто использовал химоружие в Сирии за счет выявления информации о происхождении применяемых веществ, в том числе даже в случаях, когда следователи ООН и ОЗХО не подготовили соответствующий доклад о происшествии. Против предложения выступили Россия, Иран и Сирия.

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