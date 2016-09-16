ЄС допоможе Україні у відновленні економіки і боротьбі з корупцією - єврокомісар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Європейський Союз готовий і надалі допомагати Україні в боротьбі з корупцією, відновленні економіки, вирішенні проблем у судовій системі та інших викликах, які постають перед Україною. Таку думку у вітальній промові 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) висловив комісар ЄС з питань політики європейського сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Хан, передає УНН з посиланням на прес-службу форуму.
"Європа стикається з подібним викликами, як і Україна… Тільки разом ми можемо подолати ці виклики: ви з ними стикаєтесь, ми з ними стикаємось - і разом ми можемо відігравати важливу роль на міжнародній арені. Але ви повинні вирішити питання корупції, повинні і далі відновлювати економіку, вирішувати ті слабі місця, які є в судовій системі і в цьому Європейський союз готовий допомогти", - сказав він.
Й.Хан наголосив, що потрібно бути впевненим у своїх силах і вірити в здатність і готовність політиків знайти правильні рішення в питаннях стабільності, миру та процвітання.
"Це такий собі марафон: деколи біжиш марафон та льє дощ, деколи - світить сонце, але в кінці ми добіжимо до фінішної прямої, думаю, це буде новий світовий рекорд", - підсумував єврокомісар.
Нагадаємо, Й.Хан спрогнозував надання Україні "безвізу" з ЄС у жовтні.