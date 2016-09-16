ЕС поможет Украине в восстановлении экономики и борьбе с коррупцией - еврокомиссар

"Европа сталкивается с подобными вызовами, как и Украина... Только вместе мы можем преодолеть эти вызовы: вы с ними сталкиваетесь, мы с ними сталкиваемся - и вместе мы можем играть важную роль на международной арене. Но вы должны решить вопрос коррупции, должны и дальше восстанавливать экономику, решать те слабые места, которые есть в судебной системе и в этом Европейский союз готов помочь", - сказал он.

Й.Хан подчеркнул, что нужно быть уверенным в своих силах и верить в способность и готовность политиков найти правильные решения в вопросах стабильности, мира и процветания.

"Это некий марафон: иногда бежишь марафон и идет дождь, порой - светит солнце, но в конце мы добежим к финишной прямой, думаю, это будет новый мировой рекорд", - подытожил еврокомиссар.

Напомним, Й.Хан спрогнозировал предоставление Украине "безвиза" с ЕС в октябре.