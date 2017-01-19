ЄС через страйки авіадиспетчерів втратив за шість років 12 млрд євро.
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Через страйки авіадиспетчерів. які мали місце із 2010 до 2016 року, економіка країн ЄС втратила 12 млрд євро. Про це пише Le Figaro з посиланням на дані асоціації європейських авіакомпаній Airlines for Europe, передає УНН.
Як пише видання, 59% від загального обсягу втрат було завдано саме туристичній сфері. Втрати самих авіакомпаній становили 6% від загальної суми.
У повідомленні зазначено, що з метою обмеження негативних наслідків авіастрайків представники асоціації хочуть зобов'язати французьких авіадиспетчерів, які є лідерами за кількістю протестів, повідомляти про їх початок за 72 години.
Нагадаємо, 10 та 11 січня страйкували 2700 стюардес та бортпровідників британської авіакомпанії British Aiways.