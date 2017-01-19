ЕС из-за забастовок авиадиспетчеров потерял за шесть лет 12 млрд евро.
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Из-за забастовок авиадиспетчеров, которые проходили с 2010 до 2016 года, экономика стран ЕС потеряла 12 млрд евро. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на данные ассоциации европейских авиакомпаний Airlines for Europe, передает УНН.
Как пишет издание, 59% от общего объема урон был нанесен именно туристической сфере. Потери самих авиакомпаний составили 6% от общей суммы.
В сообщении отмечается, что с целью ограничения негативных последствий авиазабастовок представители ассоциации хотят обязать французских авиадиспетчеров, которые являются лидерами по количеству протестов, сообщать об их начале за 72 часа.
Напомним, 10 и 11 января бастовали 2700 стюардесс и бортпроводников британской авиакомпании British Aiways.