ЕС из-за забастовок авиадиспетчеров потерял за шесть лет 12 млрд евро.

Как пишет издание, 59% от общего объема урон был нанесен именно туристической сфере. Потери самих авиакомпаний составили 6% от общей суммы.

В сообщении отмечается, что с целью ограничения негативных последствий авиазабастовок представители ассоциации хотят обязать французских авиадиспетчеров, которые являются лидерами по количеству протестов, сообщать об их начале за 72 часа.

Напомним, 10 и 11 января бастовали 2700 стюардесс и бортпроводников британской авиакомпании British Aiways.