ЄС через COVID-19 відклав розгляд питання щодо скасування переходу на зимовий час

У ніч на неділю, 25 жовтня, о 03:00 стрілки годинника треба буде перевести на одну годину назад.

Зазначається, що у 2018 році Європейська комісія запропонувала скасувати переведення годинників і надала державам-членам ЄС можливість самим вибрати за яким часом жити — літньому або зимовому. Дата відновлення переговорів про скасування переведення годинника поки невідома.

Як повідомляв УНН, в цьому році Україна перейде на зимовий час в день місцевих виборів.