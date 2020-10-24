ЄС через COVID-19 відклав розгляд питання щодо скасування переходу на зимовий час
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Європейська комісія відклала засідання з розгляду питання про скасування літнього часу через пандемію коронавируса. Про це повідомив прессекретар Міністерства транспорту Франтішек Емелка, пише “Чеське радіо”, передає УНН.
У ніч на неділю, 25 жовтня, о 03:00 стрілки годинника треба буде перевести на одну годину назад.
Зазначається, що у 2018 році Європейська комісія запропонувала скасувати переведення годинників і надала державам-членам ЄС можливість самим вибрати за яким часом жити — літньому або зимовому. Дата відновлення переговорів про скасування переведення годинника поки невідома.
Як повідомляв УНН, в цьому році Україна перейде на зимовий час в день місцевих виборів.