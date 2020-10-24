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ЕС из-за COVID-19 откложил рассмотрение вопроса по отмене перехода на зимнее время

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Европейская комиссия отложила заседание по рассмотрению вопроса об отмене летнего времени из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства транспорта Франтишек Емелка, пишет “Чешское радио”, передает УНН.

В ночь на воскресенье, 25 октября, в 03:00 стрелки часов надо будет перевести на один час назад.

Отмечается, что в 2018 году Европейская комиссия предложила отменить перевод часов и предоставила государствам-членам ЕС возможность самим выбрать по какому времени жить — летнему или зимнему. Дата возобновления переговоров об отмене перевода часов пока неизвестна.

Как сообщал УНН, в этом году Украина перейдет на зимнее время в день местных выборов.

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