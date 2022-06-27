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Єрмак звернувся до лідерів країн G7 із проханням посилити санкції проти росії

Єрмак звернувся до лідерів країн G7 із проханням посилити санкції проти росії

Київ • УНН

 • 192171 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Заходу потрібно подвоїти дію існуючих обмежень проти росії. Про це у Telegram написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

У своїй колонці для західних ЗМІ Єрмак звернувся до союзників України, лідерів країн G7, які сьогодні на саміті розглядають подальші дії щодо росії.

Зокрема, він наголосив, що Україну необхідно відбудувати за кошти, конфісковані у росії. Це буде правильно. Але для перемоги, тих санкцій, які зараз є, недостатньо. Їх необхідно посилювати.

“Я розумію, що нинішні санкційні обмеження багато коштують нашим союзникам. Я також знаю, що дехто починає замислюватися, чи варто воно їх зусиль: я підозрюю, що хтось може вважати, що вторгнення в Україну — це не що інше, як сварка в далекій країні, між людьми, про яких вони нічого не знають”, — зазначив Єрмак.

Він наголосив, що наша боротьба сьогодні — це боротьба і західних країн, бо наші втрачені життя стануть втраченими життями європейців, якщо ми програємо.

“Якщо росія переможе, безпека Заходу і міжнародний порядок, заснований на правилах, які підтримуються, будуть зруйновані. І росія не зупиниться...Заходу потрібно подвоїти дію існуючих обмежень. Необхідно посилити енергетичні санкції, поширити їх на експорт газу, ввести обмеження для всієї банківської системи рф”, — заявив Єрмак.

Керівник ОП додав, що можемо перемогти росію за допомогою широкомасштабних санкцій і посилення військової підтримки України.

“Нам потрібен військовий паритет з рф, який має надати Україні можливість протистояти звичайній агресії та зробити її ціну неприйнятною для рф”, — додав Єрмак.

Він наголосив, що росія має бути визнана країною-спонсором тероризму за всі злочини в Україні.

“Нам потрібно показати силу у питанні розблокування наших портів. І дати Україні більше важкої зброї. Якщо цього не робити, росія зрозуміє це як слабкість, і вона не зупиниться. Сьогодні потрібна сила, щоб перемогти кремль”, — підсумував Єрмак.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента України Андрій Ярмак розповів прозустріч із представниками країн “Великої сімки”. Зокрема, закликав G7 прискорити постачання необхідного озброєння для потреб ЗСУ.

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