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Ермак обратился к лидерам стран G7 с просьбой ужесточить санкции против россии

Ермак обратился к лидерам стран G7 с просьбой ужесточить санкции против россии

Киев • УНН

 • 192169 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Западу нужно удвоить действие существующих ограничений против россии. Об этом в Telegram написал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

В своей колонке для западных СМИ Ермак обратился к союзникам Украины, лидерам стран G7, которые сегодня на саммите рассматривают дальнейшие действия по россии.

В частности, он подчеркнул, что Украину необходимо отстроить за средства, конфискованные у россии. Это будет правильно. Но для победы тех санкций, которые сейчас есть, недостаточно. Их необходимо усиливать.

“Я понимаю, что нынешние санкционные ограничения много стоят нашим союзникам. Я также знаю, что некоторые начинают задумываться, стоит ли оно их усилий: я подозреваю, что кто-то может считать, что вторжение в Украину — это не что иное, как ссора в далекой стране, между людьми, о которых они ничего не знают”, — отметил Ермак.

Он подчеркнул, что наша борьба сегодня — это борьба и западных стран, ибо наши утраченные жизни станут потерянными жизнями европейцев, если мы проиграем.

“Если россия победит, безопасность Запада и международный порядок, основанный на поддерживаемых правилах, будут разрушены. И россия не остановится... Западу нужно удвоить действие существующих ограничений. Необходимо усилить энергетические санкции, распространить их на экспорт газа, ввести ограничения для всей банковской системы рф”, — заявил Ермак.

Руководитель ОП добавил, что можем победить россию с помощью широкомасштабных санкций и усиления военной поддержки Украины.

“Нам нужен военный паритет из рф, который должен предоставить Украине возможность противостоять обычной агрессии и сделать ее цену неприемлемой для рф”, — добавил Ермак.

Он подчеркнул, что россия должна быть признана страной-спонсором терроризма за все преступления в Украине.

“Нам нужно показать силу в вопросе разблокировки наших портов. И дать Украине больше тяжелого оружия. Если этого не делать, россия поймет это как слабость, и она не остановится. Сегодня нужна сила, чтобы победить кремль”, — подытожил Ермак.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ярмак рассказал о встрече с представителями стран “Большой семерки”. В частности, призвал G7 ускорить поставки необходимого вооружения для нужд ВСУ.

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