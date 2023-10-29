Єрмак зустрівся з міністром закордонних та торгівлі Мальти
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся із міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієном Боргом. Про це йдеться у телеграм-каналі Єрмака, передає УНН.
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“Висловив подяку мальтійській стороні за організацію безпрецедентної за кількістю учасників з усього світу зустрічі щодо принципів миру для України, Європи та світу”, − зазначив очільник ОПУ.
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Андрій Єрмак подякував Мальті за активну підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави, зокрема в ухваленні важливих для України рішень в ООН та інших міжнародних організаціях.
Сторони також обговорили спільний із партнерами розвиток бізнес-проєктів, щоб Україна отримувала міжнародну допомогу.
Єрмак серед іншого закликав мальтійську сторону зробити свій внесок у справу повернення викрадених українських дітей.
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