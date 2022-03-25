Єрмак закликав партнерів визнати росію державою-терористом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Україна закликає країни-партнери визнати російську федерацію державою-терористом. Про це заявив очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак у відеозверненні в п’ятницю, пише УНН.
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Так, зі слів очільника Офісу Президента, російські збройні сили руйнують наші міста разом із людьми не лише через технічну відсталість і брак високоточних боєприпасів.
На його переконання, вони роблять це "щоб викликати жах".
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“Тому я закликав партнерів: час визнати Російську Федерацію державою-терористом. Офіційно. Час визнати Збройні Сили Російської Федерації терористичною організацією. Час визнати їх злочинною організацією”, - сказав Єрмак.
Раніше
Як писав УНН, Міжнародний суд ООН 16 березня виніс попереднє рішення у справі "Україна проти Росії", постановивши, що рф повинна негайно припинити військові дії в країні.