Ермак призвал партнеров признать россию государством-террористом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Украина призывает страны-партнеры признать российскую федерацию государством-террористом. Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в видеообращении в пятницу, пишет УНН.
Детали
Так, по словам главы Офиса Президента, российские вооруженные силы разрушают наши города вместе с людьми не только из-за технической отсталости и нехватки высокоточных боеприпасов.
По его убеждению, они делают это "чтобы вызвать ужас".
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“Поэтому я призвал партнеров: пора признать Российскую Федерацию государством-террористом. Официально. Пора признать Вооруженные Силы Российской Федерации террористической организацией. Пора признать их преступной организацией", - сказал Ермак.
Ранее
Как писал УНН, Международный суд ООН 16 марта вынес предварительное решение по делу "Украина против России", постановив, что рф должна немедленно прекратить военные действия в стране.