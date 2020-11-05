Єрмак: якщо моїм ім'ям прикриватимуть щось корупційне - реагуватиму жорсткіше за правоохоронців

Єрмак додав, що не має так званих любих друзів — наближених людей, до яких застосовуються більш м’які вимоги.

“Якщо, наприклад, згадати Миколу Тищенка (народний депутат з фракції „Слуга Народу“ — ред.), то, якщо з ним щось трапиться, йому буде потрібна допомога з точки зору здоров’я, з точки зору його близьких, безумовно, я прийду йому на допомогу. Але цього ніколи не буде, якщо це стосуватиметься корупції, порушення закону. Тут моя позиція є принциповою”, — сказав керівник Офісу Президента України.

Андрій Єрмак розповів, що мав розмову з Миколою Тищенком, під час якої наголосив на неприпустимості використання імені керівника Офісу Глави держави задля уникнення відповідальності за якісь протиправні дії.

“Якщо я колись дізнаюся, що хтось прикривається моїм ім’ям, щось робить протизаконне, корупційне від мого імені, повірте — моя реакція буде більш жорстокою, ніж навіть реакція правоохоронних органів”, — заявив Андрій Єрмак.

Раніше Єрмак повідомив, що попереджав Тищенка перед виборами в парламент, що він не може піти в списках.