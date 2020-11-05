Ермак: если моим именем будут прикрывать что-то коррупционное - буду реагировать жестче правоохранителей

Ермак добавил, что не имеет так называемых любимых друзей - приближенных людей, к которым применяются более мягкие требования.

"Если, например, вспомнить Николая Тищенко (народный депутат из фракции "Слуга народа"- ред.), то, если с ним что-то случится, ему потребуется помощь с точки зрения здоровья, с точки зрения его близких, безусловно, я приду ему на помощь. Но этого никогда не будет, если это будет касаться коррупции, нарушения закона. Здесь моя позиция является принципиальной", - сказал руководитель Офиса Президента Украины.

Андрей Ермак рассказал, что разговаривал с Николаем Тищенко, и отметил недопустимость использования имени руководителя Офиса Главы государства во избежание ответственности за какие-то противоправные действия.

"Если я когда-то узнаю, что кто-то прикрывается моим именем, что-то делает противозаконное, коррупционное от моего имени, поверьте - моя реакция будет более жестокой, чем даже реакция правоохранительных органов", - заявил Андрей Ермак.

Ранее Ермак сообщил, что предупреждал Тищенко перед выборами в парламент, он не может пойти в списках.