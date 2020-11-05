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Ермак: если моим именем будут прикрывать что-то коррупционное - буду реагировать жестче правоохранителей

Ермак: если моим именем будут прикрывать что-то коррупционное - буду реагировать жестче правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 15841 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявляет, что готов жестко реагировать на попытки любого прикрываться его именем во время совершения коррупционных деяний или других нарушений закона. Об этом он заявил в эфире телеканала "1 + 1", передает УНН.

Ермак добавил, что не имеет так называемых любимых друзей - приближенных людей, к которым применяются более мягкие требования.

"Если, например, вспомнить Николая Тищенко (народный депутат из фракции "Слуга народа"- ред.), то, если с ним что-то случится, ему потребуется помощь с точки зрения здоровья, с точки зрения его близких, безусловно, я приду ему на помощь. Но этого никогда не будет, если это будет касаться коррупции, нарушения закона. Здесь моя позиция является принципиальной", - сказал руководитель Офиса Президента Украины.

Андрей Ермак рассказал, что разговаривал с Николаем Тищенко, и отметил недопустимость использования имени руководителя Офиса Главы государства во избежание ответственности за какие-то противоправные действия.

"Если я когда-то узнаю, что кто-то прикрывается моим именем, что-то делает противозаконное, коррупционное от моего имени, поверьте - моя реакция будет более жестокой, чем даже реакция правоохранительных органов", - заявил Андрей Ермак.

Ранее Ермак сообщил, что предупреждал Тищенко перед выборами в парламент, он не может пойти в списках.

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