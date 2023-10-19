Єрмак та президентка Європарламенту обговорили процес імплементації "формули миру" України

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Вони зосередили особливу увагу на процесі імплементації української формули миру. Також вони обговорили ситуацію на фронті й важливість захисту української цивільної інфраструктури. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.