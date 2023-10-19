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Єрмак та президентка Європарламенту обговорили процес імплементації "формули миру" України

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Вони зосередили особливу увагу на процесі імплементації української формули миру. Також вони обговорили ситуацію на фронті й важливість захисту української цивільної інфраструктури. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Єрмак та президентка Європарламенту обговорили процес імплементації "формули миру" України

Деталі

Єрмак подякував Європарламенту та особисто Мецолі за лідерство в підтримці України. Співрозмовники обговорили нещодавнє схвалення Європейським парламентом мандата щодо створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро у межах внесення змін до Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021–2027 роки.

«Рішення Європарламенту стимулюють інших партнерів не знижувати темп у підтримці України та наближенні перемоги», – наголосив Єрмак.

Повідомляється, що сторони також обговорили поточну ситуацію на фронті й важливість захисту української цивільної інфраструктури, зокрема енергетичної, в умовах постійних терористичних атак з боку росії.

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«Керівник Офісу Глави держави та Президентка Європарламенту зосередили особливу увагу на процесі імплементації Української формули миру», - зазначається в повідомленні.

Єрмак запросив Європарламент долучитися до третьої зустрічі на рівні радників із національної безпеки та зовнішньополітичних радників.

«Залучення Європарламенту до імплементації Української формули миру сприяє розширенню кола тих, хто її підтримує, і наближає проведення Глобального саміту миру за участю провідних лідерів Глобального Півдня», – зазначив керівник Офісу Президента.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо безпекової ситуації на Близькому Сході й відзначили важливість зусиль щодо максимального захисту цивільного населення в умовах бойових дій.

Доповнення

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що «формула миру» Президента Володимира Зеленського єдина ініціатива, яка зараз серйозно обговорюється в міжнародній спільноті.

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