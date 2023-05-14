Єрмак: росіяни – це закомплексовані терористи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак після нічних атак ворога назвав росіян закомплексованими терористами, пише УНН.
Єрмак написав, що атака по Тернополю відбулася в той момент, коли гурт TVORCHI з цього міста виступав у фіналі Євробачення.
Цитата
«Вночі росіяни атакували Україну, намагалися вдарити ракетами по Тернополю. Наразі відомо про двох постраждалих. Це відбувалося якраз тоді, коли український гурт TVORCHI з Тернополя виступав у фіналі Євробачення. росіяни - це закомплексовані терористи», - написав Єрмак у своєму Телеграм-каналі.
Нічна атака
У ніч на 14 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів:
– 18 ударних дронів типу "Shahed-136/131";
– один ударний БпЛА типу "Ланцет";
– два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10";
– чотири БпЛА (тип уточнюється)
– три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.
Однак, у Тернопільській області є влучання крилатих ракет.