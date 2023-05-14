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Ермак: россияне - это закомплексованные террористы

Ермак: россияне - это закомплексованные террористы

Киев • УНН

 • 884995 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак после ночных атак врага назвал россиян закомплексованными террористами, пишет УНН.

Ермак написал, что атака по Тернополю произошла в тот момент, когда группа TVORCHI из этого города выступала в финале Евровидения.

Цитата

«Ночью россияне атаковали Украину, пытались ударить ракетами по Тернополю. Сейчас известно о двух пострадавших. Это происходило как раз тогда, когда украинская группа TVORCHI из Тернополя выступала в финале Евровидения. россияне - это закомплексованные террористы», - написал Ермак в своем Телеграмм-канале.

Ночная атака

В ночь на 14 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений ударными дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в течение ночной атаки уничтожено три крылатые ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов:
– 18 ударных дронов типа "Shahed-136/131";
– один ударный БПЛА типа "Ланцет";
– два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10";
– четыре БПЛА (тип уточняется)
– три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55.

Однако, в Тернопольской области есть попадания крылатых ракет. 

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