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Єрмак провів розмову з радниками президента Фінляндії та голів урядів ще низки країн

Єрмак провів розмову з радниками президента Фінляндії та голів урядів ще низки країн

Київ • УНН

 • 548290 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову із зовнішньополітичними радниками голів урядів Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії та зовнішньополітичним радником президента Фінляндії. Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram керівника ОПУ.

Цитата

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського провів телефонні переговори із зовнішньополітичними радниками голів урядів Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії та зовнішньополітичним радником президента Фінляндії.

Обговорили формати подальшої підтримки України. Відзначив вагомий внесок країн Північної Європи у прискорення перемоги України й наголосив на важливості подальшої координації для посилення політичної та практичної підтримки нашої країни в боротьбі з російською агресією", - написав Єрмак. 

Деталі

Глава ОП також зазначив, що у розмові виклав українське бачення можливого обсягу та конкретних механізмів реалізації гарантій, які відображені в Київському безпековому договорі, розробленому міжнародною експертною групою Єрмака-Расмуссена.

Єрмак також наголосив, що на Вільнюському саміті НАТО має бути запропоновано чіткий алгоритм руху України до членства в Альянсі.

"Сподіваюся, що країни Північної Європи підтримають надання гарантій безпеки Україні до того, як вона стане повноправним членом НАТО, і готові підписати відповідний документ", - зазначив Глава ОП.

Андрій Єрмак додав, що поінформував представників країн Північної Європи про українську Формулу миру.

"Наголосив на важливості проведення Глобального саміту миру, забезпечення участі в ньому на найвищому рівні та закликав розглянути пропозицію щодо можливості його проведення в одній зі Скандинавських країн", - написав Єрмак.

Окремо у розмові обговорювалися питання розширення оборонної підтримки України, включно з протиповітряною обороною, далекобійною артилерією, бойовими літаками й боєприпасами.

"Подякував Фінляндії за рішення про надання Україні 15-го пакету оборонної допомоги обсягом 78 млн євро, який збільшив загальну вартість пакетів оборонної допомоги до 990 млн євро", - підсумував Єрмак.

Нагадаємо

Єрмак провів розмову з радником Сунака з питань національної безпеки.

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