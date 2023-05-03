Єрмак про зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи: нам вдалося створити потужний формат, над яким давно працювали
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак коментуючи зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи, зазначив, що Україні вдалося створити потужний формат, над яким вона давно працювала, передає УНН.
Цитата
"Потужний та змістовний саміт "Північна Європа - Україна" в Гельсінкі.
Президент Володимир Зеленський мав важливі зустрічі з лідерами Фінляндії, Норвегії, Данії, Швеції та Ісландії.
Маємо справді фундаментальну спільну декларацію і підтримку вступу України до НАТО, а також ЄС. У декларації сказано про оборонну підтримку України, повернення наших полонених та посилення санкційного тиску на росію, та є заклик до росіян вивести війська з України.
Відзначу, що нам вдалося створити потужний формат, над яким давно працювали", - написав Єрмак.
Деталі
Керівник ОП додав, що коли керівництво України тільки починало готувати цей самміт, то відчуло велику підтримку країн Північної Європи.
"Для нас цей формат дуже важливий. Він полягає у взаємодії з країнами, від рішення яких, в тому числі, залежить наша майбутня євроатлантична інтеграція.
Сьогодні було багато людей на вулицях Гельсінкі з українськими прапорами, які зустрічали Президента і українську делегацію - така щира підтримка надихає, і вкотре доводить, що Україна справді є членом потужної європейської родини", - підкреслив він.
Андрій Єрмак також зазначив, що має впевненість щодо того, що українські дипломатичні зусилля з об‘єднання Європи і союзників навколо євроатлантичної інтеграції матимуть успіх.
Нагадаємо
Країни Північної Європи погоджуються з необхідністю посилити колективний тиск на рф.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єрмак: ми хочемо отримати політичний сигнал, який чітко закріпить майбутнє України в НАТО