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Єрмак про зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи: нам вдалося створити потужний формат, над яким давно працювали

Єрмак про зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи: нам вдалося створити потужний формат, над яким давно працювали

Київ • УНН

 • 1442540 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак коментуючи зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи, зазначив, що Україні вдалося створити потужний формат, над яким вона давно працювала, передає УНН.

Цитата

"Потужний та змістовний саміт "Північна Європа - Україна" в Гельсінкі.

Президент Володимир Зеленський мав важливі зустрічі з лідерами Фінляндії, Норвегії, Данії, Швеції та Ісландії.

Маємо справді фундаментальну спільну декларацію і підтримку вступу України до НАТО, а також ЄС. У декларації сказано про оборонну підтримку України, повернення наших полонених та посилення санкційного тиску на росію, та є заклик до росіян вивести війська з України.

Відзначу, що нам вдалося створити потужний формат, над яким давно працювали", - написав Єрмак.

Деталі

Керівник ОП додав, що коли керівництво України тільки починало готувати цей самміт, то відчуло велику підтримку країн Північної Європи.

"Для нас цей формат дуже важливий. Він полягає у взаємодії з країнами, від рішення яких, в тому числі, залежить наша майбутня євроатлантична інтеграція.

Сьогодні було багато людей на вулицях Гельсінкі з українськими прапорами, які зустрічали Президента і українську делегацію - така щира підтримка надихає, і вкотре доводить, що Україна справді є членом потужної європейської родини", - підкреслив він. 

Андрій Єрмак також зазначив, що має впевненість щодо того, що українські дипломатичні зусилля з об‘єднання Європи і союзників навколо євроатлантичної інтеграції матимуть успіх.

Нагадаємо

Країни Північної Європи погоджуються з необхідністю посилити колективний тиск на рф.

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