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Ермак о встрече Зеленского с лидерами стран Северной Европы: нам удалось создать мощный формат, над которым давно работали

Ермак о встрече Зеленского с лидерами стран Северной Европы: нам удалось создать мощный формат, над которым давно работали

Киев • УНН

 • 1442537 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак комментируя встречу Зеленского с лидерами стран Северной Европы, отметил, что Украине удалось создать мощный формат, над которым она давно работала, передает УНН.

Цитата

"Мощный и содержательный саммит "Северная Европа - Украина" в Хельсинки.

Президент Владимир Зеленский имел важные встречи с лидерами Финляндии, Норвегии, Дании, Швеции и Исландии.

Имеем действительно фундаментальную совместную декларацию и поддержку вступления Украины в НАТО, а также ЕС. В декларации сказано об оборонной поддержке Украины, возвращении наших пленных и усилении санкционного давления на россию, и есть призыв к россиянам вывести войска из Украины.

Отмечу, что нам удалось создать мощный формат, над которым давно работали", - написал Ермак.

Детали

Руководитель ОП добавил, что когда руководство Украины только начинало готовить этот саммит, то почувствовало большую поддержку стран Северной Европы.

"Для нас этот формат очень важен. Он заключается во взаимодействии со странами, от решения которых, в том числе, зависит наша будущая евроатлантическая интеграция.

Сегодня было много людей на улицах Хельсинки с украинскими флагами, которые встречали Президента и украинскую делегацию - такая искренняя поддержка вдохновляет, и еще раз доказывает, что Украина действительно является членом мощной европейской семьи", - подчеркнул он. 

Андрей Ермак также отметил, что уверен в том, что украинские дипломатические усилия по объединению Европы и союзников вокруг евроатлантической интеграции будут иметь успех.

Напомним

Страны Северной Европы согласны с необходимостью усилить коллективное давление на рф.

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