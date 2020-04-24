Єрмак обговорив з ветеранами та сім’ями загиблих питання надання їм матеріальної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з ветеранами бойових дій та сім’ями загиблих. На зустрічі обговорили питання матеріального забезпечення та соцзахисту військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з учасниками бойових дій і членами сімей загиблих українських військових. На зустрічі, яка відбулася за участі представників Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та АТО, були порушені актуальні питання матеріального забезпечення та соціального захисту військових і членів їхніх родин", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що було розглянуто можливість створення експертної ради за участі ветеранів при Президентові України.
"Нам важлива ваша точка зору щодо шляхів повернення Донбасу та Криму. Важлива ваша думка про реформу українського війська, про оборонні програми, про якість цивільних реформ, результати яких ви можете відчувати на собі. Тому ми хотіли б спілкуватися на постійній основі", – звернувся Андрій Єрмак до учасників зустрічі.
Нагадаємо, з початку поточної доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення.