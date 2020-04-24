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Ермак обсудил с ветеранами и семьями погибших вопросы предоставления им материальной помощи

Ермак обсудил с ветеранами и семьями погибших вопросы предоставления им материальной помощи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с ветеранами боевых действий и семьями погибших. На встрече обсудили вопросы материального обеспечения и социальной защиты военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с участниками боевых действий и членами семей погибших украинских военных. На встрече, которая состоялась при участии представителей Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО, были затронуты актуальные вопросы материального обеспечения и социальной защиты военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что была рассмотрена возможность создания экспертного совета с участием ветеранов при Президенте Украины.

"Нам важна ваша точка зрения о путях возвращения Донбасса и Крыма. Важно ваше мнение о реформе украинского войска, о оборонных программах, о качестве гражданских реформ, результаты которых можно чувствовать на себе. Поэтому мы хотели бы общаться на постоянной основе", - обратился Андрей Ермак к участникам встречи.

Напомним, с начала текущих суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

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