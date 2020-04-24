Ситуація на Донбасі: бойовики шість разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. З початку поточної доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
“Сьогодні збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, зокрема і з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Окупанти застосовували міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли ворожу злочинну активність”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок злочинних дій російських окупантів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Втрати противника уточнюються.
“Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, — додали у штабі.
Нагадаємо, 23 квітня збройні формування Російської Федерації, відверто порушуючи взяті на себе зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню, 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські захисники професійно реагували на кожний факт злочинних дій ворога.