Ситуация на Донбассе: боевики шесть раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. С начала текущих суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали вражескую преступную активность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Потери противника уточняются.
"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в штабе.
Напомним, 23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, откровенно нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, которые по минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники профессионально реагировали на каждый факт преступных действий врага.