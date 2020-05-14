Єрмак обговорив з кінопрокатниками підтримку індустрії на тлі карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив з представниками кінопрокатної галузі підтримку індустрії в умовах карантину, запровадженого через поширення коронавірусу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Повідомляється, що Єрмак зазначив, що такі зустрічі проводяться за дорученням Президента з представниками бізнесу різних сфер.
“Маємо окреслити необхідні шляхи, щоб допомогти галузі, у якій ви працюєте, пережити ті важкі часи, у яких ми всі опинилися, з мінімальною шкодою”, — сказав керівник Офісу Президента.
Нагадаємо, прем’єр-міністру України Денису Шмигалю запропонували алгоритм виходу кінотеатрів з карантину з 1-го липня.