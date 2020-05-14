Ермак обсудил с кинопрокатчиками поддержку индустрии на фоне карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с представителями кинопрокатной отрасли поддержку индустрии в условиях карантина, введенного из-за распространения коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Сообщается, что Ермак отметил, что такие встречи проводятся по поручению Президента с представителями бизнеса различных сфер.
"Должны очертить необходимые пути, чтобы помочь отрасли, в которой вы работаете, пережить те тяжелые времена, в которых мы все оказались, с минимальным ущербом", - сказал руководитель Офиса Президента.
Напомним, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю предложили алгоритм выхода кинотеатров из карантина с 1 июля.