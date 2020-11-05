Єрмак не вірить у повернення Криму за Зеленського

Відповідаючи на запитання, чи повернеться Крим, Єрмак сказав: “Абсолютно”.

Але, за його словами, ніхто не може відповісти, коли це відбудеться і він не береться прогнозувати, що це станеться “за рік чи за два”.

“За допомогою наших партнерів, шукаючи нестандартні шляхи, я упевнений, що нам вдасться це зробити. Це є ціллю, це є задачею для влади. І я вважаю, що і ми, і наступна влада, якщо це не відбудеться за нашу каденцію, повинні працювати над цим питанням (повернення Криму — ред.) і не забувати про нього”, — додав Єрмак.

Раніше Зеленський пообіцяв повернути Крим і людей Криму і наголошував, що "ми в це віримо шалено".