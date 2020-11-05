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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 40101 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 62348 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 116476 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 93947 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100215 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103292 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101700 просмотра

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Ермак не верит в возвращение Крыма при Зеленском

Ермак не верит в возвращение Крыма при Зеленском

Киев  •  УНН

 • 14646 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак не уверен в том, что Украине удастся вернуть Крым во времена Президента Владимира Зеленского. Об этом он сказал в эфире "1+1", передает УНН.

Отвечая на вопрос, вернется ли Крым, Ермак сказал: "Абсолютно".

Но, по его словам, никто не может ответить, когда это произойдет и он не берется прогнозировать, что это случится "через год или через два".

"С помощью наших партнеров, ища нестандартные пути, я уверен, что нам удастся это сделать. Это является целью, это является задачей для власти. И я считаю, что и мы, и следующая власть, если это не произойдет за нашу каденцию, должны работать над этим вопросом (возвратом Крыма - ред.) и не забывать о нем", - добавил Ермак.

Ранее Зеленский пообещал вернуть Крым и людей Крыма и подчеркивал, что "мы в это верим безумно".

Украинские Национальные Новости

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