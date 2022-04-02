Єрмак із Залужним тішаться: ЗСУ підготували неприємності для окупанта

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“З Валерієм Залужним після наради у Президента. Спитаєте, чому ми посміхаємось? Збройні сили підготували неприємності для окупанта. Скоро все побачите самі”, - написа Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо

У суботу Президент України Володимир Зеленський провів нараду з економічними блоками свого Офісу та уряду.

Учасники обговорили стан української економіки на другому місяці опору військовому вторгненню росії, а також розглянули прогнози її розвитку у найближчій перспективі.