Єрмак із Залужним тішаться: ЗСУ підготували неприємності для окупанта
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Збройні сили України підготували неприємності для рашистів. Про це написав глава Офісу президента Андрій Єрмак, оприлюднивши світлину з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, пише УНН.
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“З Валерієм Залужним після наради у Президента. Спитаєте, чому ми посміхаємось? Збройні сили підготували неприємності для окупанта. Скоро все побачите самі”, - написа Єрмак у своєму Telegram-каналі.
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