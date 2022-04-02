Ермак с Залужным радуются: ВСУ подготовили неприятности для оккупанта
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Вооруженные силы Украины подготовили неприятности для рашистов. Об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак, обнародовав фотографию с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, пишет УНН.
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“С Валерием Залужным после совещания у Президента. Спросите, почему мы улыбаемся? Вооруженные силы подготовили неприятности для оккупанта. Скоро все увидите сами”, - надпись Ермак в своем Telegram-канале.
Напомним
В субботу Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с экономическими блоками своего Офиса и правительства.
Участники обсудили состояние украинской экономики на втором месяце сопротивления военному вторжению россии, а также рассмотрели прогнозы ее развития в ближайшей перспективе.