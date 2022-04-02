Ермак с Залужным радуются: ВСУ подготовили неприятности для оккупанта

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“С Валерием Залужным после совещания у Президента. Спросите, почему мы улыбаемся? Вооруженные силы подготовили неприятности для оккупанта. Скоро все увидите сами”, - надпись Ермак в своем Telegram-канале.

Напомним

В субботу Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с экономическими блоками своего Офиса и правительства.

Участники обсудили состояние украинской экономики на втором месяце сопротивления военному вторжению россии, а также рассмотрели прогнозы ее развития в ближайшей перспективе.