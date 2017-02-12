Єльський університет перейменував коледж після суперечок про расизм
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Керівництво Єльського університету прийняло рішення змінити назву одного з коледжів, названого на честь політика XIX століття Джона Келхуна, ідеолога рабовласницької політики, передає УНН з посиланням на ВВС.
Тепер коледж імені Д.Келхуна буде названий на честь американського наукового і контр-адмірала флоту США Грейс Хоппер.
У 2015 році в університеті спалахнули студентські протести, учасники яких вимагали перейменувати коледж. Незабаром після цього президент університету Пітер Саловей оголосив про створення комісії, яка повинна була вирішити, чи потрібно змінювати назву навчального закладу.
У суботу П.Саловей заявив, що рішення про перейменування є винятковим випадком, оскільки діяльність 7-го віце-президента США Д.Келхуна суперечить цінностям університету.
При цьому керівництво університету зазначило, що не буде прибирати з коледжу пов’язані з Д.Келхуном символи і дозволить студентам називати його по-старому.
Зазначимо, що Д. Келхун, який обіймав посаду віце-президента з 1825 по 1832 рік, захищав інтереси південних плантаторів і заперечував можливість обмеження рабства на території окремих штатів.
Додамо, що Г.Хоппер закінчила Єльський університет в 1930 році і розробила перший компілятор для комп’ютерної мови програмування.