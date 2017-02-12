Йельский университет переименовал колледж после споров о расизме

Теперь колледж имени Д.Келхуна будет назван в честь американского научного и контр-адмирала флота США Грейс Хоппера.

В 2015 году в университете вспыхнули студенческие протесты, участники которых требовали переименовать колледж. Вскоре после этого президент университета Питер Салов объявил о создании комиссии, которая должна была решить, нужно ли менять название учебного заведения.

В субботу П.Саловей заявил, что решение о переименовании является исключительным случаем, поскольку деятельность 7-го вице-президента США Д.Келхуна противоречит ценностям университета.

При этом руководство университета отметило, что не будет убирать из колледжа связанные с Д.Келхуном символы и позволит студентам называть его по-старому.

Отметим, что Д. Кэлхун, который занимал должность вице-президента с 1825 по 1832 год, защищал интересы южных плантаторов и отрицал возможность ограничения рабства на территории отдельных штатов.

Добавим, что Г.Хоппер закончила Йельский университет в 1930 году и разработала первый компилятор для компьютерного языка программирования.