Єлизавета II сьогодні відзначає 65-річний ювілей правління

Єлизавета II зійшла на трон у віці 25 років. У вересні 2015 року вона перевершила рекорд королеви Вікторії за тривалістю перебування на троні, а 21 квітня минулого року відсвяткувала своє 90-річчя. Після того, як 13 жовтня 2016 помер король Таїланду Пуміпон Адульядет (Рама IX), Єлизавета стала самим довго правлячим з нині живих монархів світу.

Так, 16 жовтня королева Єлизавета II встановила абсолютний рекорд тривалості перебування на троні.

У 1977 році вона відзначала 25-річчя свого перебування на троні (срібний ювілей), в 2002 році — 50-річчя (золотий), в 2012 році — 60-річчя (діамантовий).

Нагадаємо, 6 лютого 1952 року відпочинок разом з чоловіком в Кенії 25-річна спадкова принцеса Єлизавета отримала звістку про раптову смерть свого батька — короля Георга VI.

За традицією щороку 6 лютого, в чергову річницю свого приходу до влади в країні, нинішня королева віддає данину пам’яті Георгу VI, тим самим даючи зрозуміти, що ця дата наповнена для неї сумом.

Опівдні 6 лютого по місцевим часом (14:00 за Києвом) в честь королеви в лондонському Грін-парку Королівська артилерія дасть 41 гарматний залп. Інших публічних заходів не заплановано.

6 лютого Королівський монетний двір проведе презентацію присвячених 65-річчю правління королеви чотирьох колекційних монет, про випуск яких було оголошено тиждень тому.

Перша з них, номіналом в 5 фунтів стерлінгів, — монета поліпшеної якості з традиційного сплаву. Колекціонери зможуть придбати її за 13 фунтів стерлінгів (16 доларів). Срібна ж 10-фунтова монета масою 5 унцій (140 грамів) обійдеться їм вже в 425 фунтів (531 доларів), а кілограмова 500-фунтова, також зі срібла, — в 2050 фунтів (2560 доларів). Золота 1000-фунтова монета масою 1 кг коштує 49 995 фунтів (більше 62 тис. доларів).

На лицьовій стороні майже всіх ювілейних монет зображений профіль королеви, а на зворотному — позначення номіналу і цифра “65”. Винятком є ​​5-фунтова монета. На її реверсі вигравірувані імператорська корона і цитата з відомої промови спадкової принцеси Єлизавети, яку вона виголосила 21 квітня 1947 року, коли їй виповнився 21 рік: “Все моє життя, яким воно не було довгим чи коротким, буде присвячене служінню вам”.

Нагадаємо, у грудні королева сильно застудилася і протягом трьох тижнів, аж до 8 січня, не з’являлася на публіці, пропустивши і традиційну різдвяну службу в маєтку Сендрінгем.

Єлизавета II є королевою відразу 16 держав — Австралії, Антигуа і Барбуди, Багамських островів, Барбадосу, Белізу, Великобританії, Гренади, Канади, Нової Зеландії, Папуа — Нової Гвінеї, Сент-Вінсента і Гренадін, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсії , Соломонових островів, Тувалу і Ямайки. Всі ці країни входять до Співдружності націй — організацію, що об’єднує в цілому 52 країни, більшість з яких раніше були колоніями або домініонами колишньої Британської імперії.