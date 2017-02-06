Елизавета II сегодня отмечает 65-летний юбилей правления

Елизавета II взошла на трон в возрасте 25 лет. В сентябре 2015 она превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне, а 21 апреля прошлого года отпраздновала свое 90-летие. После того, как 13 октября 2016 умер король Таиланда Пумипон Адульядет (Рама IX), Елизавета стала самым долго правящим из ныне живущих монархов мира.

Так, 16 октября королева Елизавета II установила абсолютный рекорд продолжительности пребывания на троне.

В 1977 году она отмечала 25-летие своего пребывания на троне (серебряный юбилей), в 2002 году - 50-летие (золотой), в 2012 году - 60-летие (бриллиантовый).

Напомним, 6 февраля 1952 года на отдыхе вместе с мужем в Кении 25-летняя наследственная принцесса Елизавета получила известие о внезапной смерти своего отца - короля Георга VI.

По традиции каждый год 6 февраля, в очередную годовщину своего прихода к власти в стране, нынешняя королева отдает дань памяти Георгу VI, тем самым давая понять, что эта дата наполнена для нее печалью.

Полдень 6 февраля по местному времени (14:00 по Киеву) в честь королевы в лондонском Грин-парке Королевская артиллерия даст 41 пушечный залп. Других публичных мероприятий не запланировано.

6 февраля Королевский монетный двор проведет презентацию посвященных 65-летию правления королевы четырех коллекционных монет, о выпуске которых было объявлено неделю назад.

Первая из них, номиналом в 5 фунтов стерлингов, - монета улучшенного качества из традиционного сплава. Коллекционеры смогут приобрести ее за 13 фунтов стерлингов (16 долларов). Серебряная же 10-фунтовая монета массой 5 ​​унций (140 граммов) обойдется им уже в 425 фунтов (531 долларов), а килограммовая 500-фунтовая, также из серебра, - в 2050 фунтов (2560 долларов). Золотая 1000-фунтовая монета массой 1 кг стоит 49 995 фунтов (более 62 тыс. долларов).

На лицевой стороне почти всех юбилейных монет изображен профиль королевы, а на обратной - обозначение номинала и цифра "65". Исключением является 5-фунтовая монета. На ее реверсе выгравированы императорская корона и цитата из известной речи наследной принцессы Елизаветы, которую она произнесла 21 апреля 1947 года, когда ей исполнился 21 год: "Вся моя жизнь, какой бы она ни была длинной или короткой, будет посвящена служению вам".

Напомним, в декабре королева сильно простудилась и в течение трех недель, вплоть до 8 января, не появлялась на публике, пропустив и традиционную рождественскую службу в поместье Сэндрингем.

Елизавета II является королевой сразу 16 государств - Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Великобритании, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии , Соломоновых островов Тувалу и Ямайки. Все эти страны входят в Содружество наций - организация, объединяющая в общей сложности 52 страны, большинство из которых ранее были колониями или доминионами бывшей Британской империи.