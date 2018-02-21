Єлизавета II орендувала на 49 років ділянку в центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Королева Великої Британії і Північної Ірландії Єлизавета II взяла в оренду земельну ділянку в центрі Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення Київської міської ради.
“Її Королівській Величності і правительці Канади передається в оренду на 49 років земельну ділянку площею 0,1622 гектара на вулиці Костельній, 13-а у Шевченківському районі міста Києва у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно”, — повідомляється у документі.
Нормативно-грошова оцінка за попереднім розрахунком складає 11 млн гривень.
Сама ж орендна плата в місяць становитиме 568 тисяч гривень. Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету.
Щоб укласти договір оренди, канцелярія британської королеви протягом місяця має надати всі необхідні документи в Департамент земельних ресурсів Київміськради.
Як повідомляв УНН, у найближчі місяці столиця очікує на повну поставку обладнання автоматизованої системи оплати проїзду для запуску Е-квитка. Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.