Елизавета II арендовала на 49 лет участок в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II взяла в аренду земельный участок в центре Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение Киевского городского совета.
“Ее Королевскому Величеству и правительнице Канады передается в аренду на 49 лет земельный участок площадью 0,1622 гектара на улице Костельной, 13 в Шевченковском районе города Киева в связи с приобретением права собственности на недвижимое имущество”, — сообщается в документе.
Нормативно-денежная оценка по предварительному расчету составляет 11 млн гривен.
Сама же арендная плата в месяц составит 568 тысяч гривен. Реализация решения не потребует дополнительных расходов городского бюджета.
Чтобы заключить договор аренды, канцелярия британской королевы в течение месяца должна предоставить все необходимые документы в Департамент земельных ресурсов Киевгорсовета.
Как сообщал УНН, в ближайшие месяцы столица ожидает на полную поставку оборудования автоматизированной системы оплаты проезда для запуска Е-билета. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.