Елизавета II арендовала на 49 лет участок в центре Киева

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 72667 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 87640 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 90323 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109809 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101155 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104871 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111842 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117125 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Елизавета II арендовала на 49 лет участок в центре Киева

Елизавета II арендовала на 49 лет участок в центре Киева

Киев  •  УНН

 • 14874 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II взяла в аренду земельный участок в центре Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение Киевского городского совета.

“Ее Королевскому Величеству и правительнице Канады передается в аренду на 49 лет земельный участок площадью 0,1622 гектара на улице Костельной, 13 в Шевченковском районе города Киева в связи с приобретением права собственности на недвижимое имущество”, — сообщается в документе.

Нормативно-денежная оценка по предварительному расчету составляет 11 млн гривен.

Сама же арендная плата в месяц составит 568 тысяч гривен. Реализация решения не потребует дополнительных расходов городского бюджета.

Чтобы заключить договор аренды, канцелярия британской королевы в течение месяца должна предоставить все необходимые документы в Департамент земельных ресурсов Киевгорсовета.

Как сообщал УНН, в ближайшие месяцы столица ожидает на полную поставку оборудования автоматизированной системы оплаты проезда для запуска Е-билета. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Украинские Национальные Новости

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