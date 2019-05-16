Єлісєєв заявив, що готовий передати наступнику навіть пріоритети в роботі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв заявив, що готовий передати наступнику навіть пріоритети, над якими варто працювати. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Прийшла нова команда, не тримаємося за крісла, не тримаємося за владу, спокійно передаємо, підготували всі досьє. Я навіть готовий передати пріоритети, над якими варто працювати, для мого наступника. Я відходжу в сторону і готовий зі своєї сторони допомагати, радити, нехай заходить нова команда", - заявив Єлісєєв.
Раніше УНН повідомив, що заступник голови АП попросив про відставку.
Нагадаємо, Верховна Рада призначила дату інавгурації на 20 травня.