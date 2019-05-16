Елисеев заявил, что готов передать преемнику даже приоритеты в работе

"Пришла новая команда, не держимся за кресла, не держимся за власть, спокойно передаем, подготовили все досье. Я даже готов передать приоритеты, над которыми стоит работать, для моего преемника. Я отхожу в сторону и готов со своей стороны помогать, советовать, пусть заходит новая команда", - заявил Елисеев.

Ранее УНН сообщил, что заместитель главы АП попросил об отставке.

Напомним, Верховная Рада назначила дату инаугурации на 20 мая.