Елисеев заявил, что готов передать преемнику даже приоритеты в работе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что готов передать преемнику даже приоритеты, над которыми стоит работать. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Пришла новая команда, не держимся за кресла, не держимся за власть, спокойно передаем, подготовили все досье. Я даже готов передать приоритеты, над которыми стоит работать, для моего преемника. Я отхожу в сторону и готов со своей стороны помогать, советовать, пусть заходит новая команда", - заявил Елисеев.
Ранее УНН сообщил, что заместитель главы АП попросил об отставке.
Напомним, Верховная Рада назначила дату инаугурации на 20 мая.