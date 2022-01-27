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Єлисейський палац опублікував комюніке за результатами перемовин "нормандської четвірки"

Єлисейський палац опублікував комюніке за результатами перемовин "нормандської четвірки"

Київ • УНН

 • 29094 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Єлисейський палац опублікував декларацію радників глав держав та країн-учасниць нормандського формату. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт палацу.

Деталі

У документі зазначили, що 26 січня 2022 року в Парижі відбулася зустріч радників Нормандської четвірки за участю представників міністерств закордонних справ.

“Мінські угоди є основою для роботи Нормандського формату, і залишаються відданими пом’якшенню поточних розбіжностей у майбутній роботі. Вони підтримують беззастережне дотримання режиму припинення вогню та повне дотримання заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, попри розбіжності з інших питань, пов’язаних із виконанням Мінських домовленостей", — ідеться у документі.

Також сторони обговорили важливість Тристоронньої контактної групи та її роботи для активізації діяльності з метою швидкого прогресу в імплементації Мінських домовленостей.

Нагадаємо

26 січня приблизно о 21.30 за київським часом у Парижі завершилися переговори політичних радників лідерів нормандського формату (Росія, Німеччина, Франція, Україна), які тривали понад вісім годин.

Під час цієї зустрічі політрадники "нормандської четвірки" погодили спільне комюніке й підтримали сталий режим припинення вогню на Донбасі. 

Відомо, що Україну представляє глава Офісу президента Андрій Єрмак. Російську делегацію очолює заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Наступну зустріч політрадників нормандського формату планують провести за два тижні у Берліні.

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