Єгипет закупив пшеницю у дочки "Кернел", яка фігурує в кримінальній справі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. “Inerco Trade” поставить Єгипту 60 тис. тонн української пшениці, передає УНН із посиланням на Refinitiv Agriculture.
Компанія продала Єгипту пшеницю за ціною 312,90 дол. за тонну.
“На базисі FOB зі ставкою фрахту 32,90 дол. за тонну, що еквівалентно 345,80 дол. за тонну на базисі C & F”, — повідомляє видання.
Товар було закуплено через тендер, який оголосив державний покупець зерна Єгипту — Головне управлінням з постачання сировинними товарами (GASC).
Поставка пшениці очікується в період з 25 жовтня по 3 листопада цього року. Оплата буде проводитися за допомогою акредитива і відстрочкою платежу 180 днів.
Доповнення
Відомо, що Inerco Trade — це дочірня компанія Kernel, зареєстрована в Швейцарії 14 січня 2003 року. Компанія фігурує у кримінальному провадженні щодо шахрайства та протиправного заволодіння майном українського сільгосппідприємства “Агродім” (ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 КК України).
Кримінальне провадження відкрите 14 червня цього року. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУ Національної поліції України.
До теми
Корпоративні права на компанію “Агродім” належали родині покійного народного депутата Валерія Давиденка. За умовами договору, “Кернел” мав повернути корпоративні права після розрахунків за позикою. Проте, після смерті Давиденка пов’язані з “Кернел” структури та особи встановили контроль над його компанією на тій лише підставі, що “Агродім” несвоєчасно виплатив відсотки за користування позикою через глобальний локдаун, який спричинив коронавірус.
За матеріалами слідства, особи, яких пов’язують з “Кернел”, намагаються привласнити земельний банк компанії “Агродім” родини Давиденко завдяки створенню клону цієї компанії: під назвою “Агродім” (з крапкою).
В організації “Ліга Антитрасту” УНН прокоментували корпоративний конфлікт між “Кернел” і “Агродім” та порекомендували, як протидіяти рейдерству у випадку, якщо опоненти створили компанію — клон.