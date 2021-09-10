Египет закупил пшеницу у дочери "Кернел", фигурирующей в уголовном деле
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. "Inerco Trade" поставит Египта 60 тыс. тонн украинской пшеницы, передает УНН со ссылкой на Refinitiv Agriculture.
Компания продала Египту пшеницу по цене 312,90 долл. за тонну.
“На базисе FOB со ставкой фрахта 32,90 долл. за тонну, что эквивалентно 345,80 долл. за тонну на базисе C&F”, — сообщает издание.
Товар был закуплен через тендер, который объявил государственный покупатель зерна Египта — Главное управление по снабжению сырьевыми товарами (GASC).
Поставка пшеницы ожидается в период с 25 октября по 3 ноября этого года. Оплата будет производиться с помощью аккредитива и отсрочкой платежа 180 дней.
Дополнение
Известно, что Inerco Trade — это дочерняя компания Kernel, зарегистрированная в Швейцарии 14 января 2003 года. Компания фигурирует в уголовном производстве по мошенничества и противоправного завладения имуществом украинского сельхозпредприятия “Агродом” (ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Уголовное производство открыто 14 июня этого года. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ Национальной полиции Украины.
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