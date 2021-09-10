Египет закупил пшеницу у дочери "Кернел", фигурирующей в уголовном деле

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. "Inerco Trade" поставит Египта 60 тыс. тонн украинской пшеницы, передает УНН со ссылкой на Refinitiv Agriculture.

Компания продала Египту пшеницу по цене 312,90 долл. за тонну.

“На базисе FOB со ставкой фрахта 32,90 долл. за тонну, что эквивалентно 345,80 долл. за тонну на базисе C&F”, — сообщает издание.

Товар был закуплен через тендер, который объявил государственный покупатель зерна Египта — Главное управление по снабжению сырьевыми товарами (GASC).

Поставка пшеницы ожидается в период с 25 октября по 3 ноября этого года. Оплата будет производиться с помощью аккредитива и отсрочкой платежа 180 дней.

Дополнение

Известно, что Inerco Trade — это дочерняя компания Kernel, зарегистрированная в Швейцарии 14 января 2003 года. Компания фигурирует в уголовном производстве по мошенничества и противоправного завладения имуществом украинского сельхозпредприятия “Агродом” (ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Уголовное производство открыто 14 июня этого года. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ Национальной полиции Украины.

К теме

Корпоративные права на компанию “Агродом” принадлежали семье покойного народного депутата Валерия Давиденко. По условиям договора, “Кернел” должен был вернуть корпоративные права после расчетов по займу. Однако, после смерти Давыденко связанные с “Кернел” структуры и лица установили контроль над его компанией на том лишь основании, что “Агродом” несвоевременно выплатил проценты за пользование займом из-за глобального локдауна, который вызвал коронавирус.

По материалам следствия, лица, которых связывают с “Кернел”, пытаются присвоить земельный банк компании “Агродом” семьи Давыденко благодаря созданию клона этой компании: под названием “Агродом” (с точкой).

В организации “Лига антитраста” УНН прокомментировали корпоративный конфликт между “Кернел” и “Агродом” и порекомендовали, как противодействовать рейдерству в случае, если оппоненты создали компанию — клон.

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